Mutirão da 2ª dose acontece hoje em Manaus; confira locais de vacinação

Manaus/AM - Manaus contará com 39 pontos para a vacinação contra a Covid-19, no mutirão para intensificação da segunda dose, que acontece neste fim de semana. Neste sábado (28), vão funcionar 36 locais, sendo 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS), três clínicas da família, três policlínicas, três escolas, um centro de convivência e quatro pontos estratégicos, que funcionarão das 9h às 16h.

Três pontos de grande fluxo (sambódromo, Centro de Convenções Vasco Vasques e Arena da Amazônia) começarão a atender às 9h do sábado, em regime de “viradão”, até as 18h do domingo (29), ininterruptamente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o foco dessa intensificação é a segunda dose, para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca/Oxford há 56 dias ou mais; para quem recebeu a primeira dose de CoronaVac/Butantan há 28 dias ou mais; e para quem tiver tomado a primeira dose do imunizante Pfizer/BioNTech há 84 dias ou mais. Quem tem mais de 12 anos e ainda não iniciou o ciclo vacinal, poderá ser vacinado com a primeira dose.

A maioria do público previsto para esse mutirão está na faixa de 40 anos, porque coincide com a época em que foi aberta a vacinação para esse grupo, mas não vai haver restrição de idade, desde que obedecidos os intervalos mínimos estabelecidos. Quem estiver nesses prazos, independentemente da idade, poderá se vacinar com a segunda dose.

Documentos

Para receber a segunda dose, é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Em caso de perda ou extravio, basta apresentar o aplicativo ConecteSUS, que pode ser usado no celular.

Para a primeira dose, o público entre 12 e 17 anos, precisa estar, obrigatoriamente, acompanhado por um responsável, que se não for pai ou mãe, deverá ser maior de 18 anos e assinar uma declaração no verso do comprovante de residência a ser apresentado, com cópia, além do documento de identificação, original, com foto, e CPF. As pessoas com 18 anos e mais devem apresentar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência, com cópia.

A coordenação da campanha contra a Covid-19 sugere o cadastramento prévio na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação.

Postos que funcionarão no fim de semana:

9h às 16h de sábado, 28/8

Zona Norte

Clínica da Família Carlson Grace

Avenida Curaçao, s/nº, conjunto Cidadão V – Nova Cidade

UBS Balbina Mestrinho

Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, núcleo 3 – Cidade Nova

UBS Major PM Sálvio Belota (Escola Municipal João Goulart)

Rua Samambaia, nº 786 – Santa Etelvina

UBS Frei Valério

Rua Rufino de Elizalde (antiga rua Bom Jesus), s/nº – Novo Israel

UBS Armando Mendes (Centro de Convivência do Idoso)

Rua das Aragarças, nº786, conjunto Manoa – Cidade Nova

UBS Arthur Virgílio

Travessa 10, nº 3015 – Amazonino Mendes

Escola Estadual Evandro das Neves Carreira

Avenida da Felicidade, s/nº, conjunto Viver Melhor I – Lago Azul

Policlínica José Antônio da Silva – PMO

Travessa Aroeira do Campo, nº 55 – Monte das Oliveiras

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

Rua Gandu, nº 119 – Cidade Nova

(Apenas para pedestres)

Shopping Phelippe Daou

Avenida Camapuã, 2939 – Cidade de Deus

(Apenas para pedestres)

Zona Sul

Clínica da Família Dr. Antônio Reis

Rua São Lázaro, s/nº – São Lázaro

Policlínica Castelo Branco

Rua do Comércio, s/nº – Parque 10

UBS São Francisco

Rua Rodolfo Valle, s/nº – São Francisco

UBS Petrópolis

Rua Delfim de Souza, s/nº – Petrópolis

UBS Luiz Montenegro

Rua Pico das Águas, nº 527 – Nossa Senhora das Graças

UBS Vicente Pallotti

Rua Apurinã, nº 279

Praça 14 de Janeiro

UBS Theomário Pinto da Costa

Travessa 2 de Agosto, s/nº – Bairro da União

Zona Leste

USF Alfredo Campos

Avenida Cosme Ferreira, s/nº – Zumbi dos Palmares

USF Amazonas Palhano

Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

USF Leonor Brilhante

Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

USF Silas Santos

Rua Guaporé, s/nº, conjunto Castanheiras – Gilberto Mestrinho

USF Gebes de Medeiros

Rua Pirarucu, nº 100 – Jorge Teixeira

UBS Geraldo Magela

Rua Rio Envira, nº 442 – Armando Mendes

UBS Cacilda de Freitas

Rua da Penetração, s/nº – São José Operário

UBS Guilherme Alexandre

Rua Nova República, nº 575 – Colônia Antônio Aleixo

UBS Platão Araújo

Rua Barroso, s/nº – Puraquequara

USF Ivone Lima

Rua Luís Corrente, s/nº, conjunto Ouro Verde – Coroado

Escola Municipal Ana Maria de Souza Barros (Mauazinho)

Rua Bom Jesus, s/nº – Mauazinho

UBS Lago do Aleixo

Rua Raoul Follereau, nº 112 – Colônia Antônio Aleixo

UBS Nova Esperança

Rua Nova Esperança, s/nº – Colônia Antônio Aleixo

Clube do Trabalhador do Sesi

Avenida Cosme Ferreira, nº 7399 – São José Operário

(Para pedestres e drive-thru)

Zona Oeste

Policlínica Dr. Djalma Batista

Rua Teotônio Vilela, s/nº – Compensa II

Clínica da Família Dr. Raimundo Franco de Sá

Rua Virgílio Ferreira, nº 112-120 – Alvorada

Colégio Militar da Polícia Militar III – Escola Estadual Prof. Waldocke Fricke de Lyra

Rua Santa Helena, s/nº – Tarumã

Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou

Avenida Brasil, s/nº – Santo Antônio

9h de sábado, 28/8, até às 18h de domingo, 29/8

Centro de Convenções do Amazonas (Sambódromo)

Avenida Pedro Teixeira, nº 2565 – Dom Pedro

(Apenas drive-thru)

Arena da Amazônia

Avenida Constantino Nery, nº 5001 – Flores

(Apenas drive-thru)

Centro de Convenções Vasco Vasques

Avenida Constantino Nery, nº 5001 – Flores

(Apenas para pedestres)