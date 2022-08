Museu do Seringal volta a receber visitação aos domingos em Manaus

Manaus/AM - O Museu do Seringal Vila Paraíso, localizado no afluente do Igarapé do Tarumã-Mirim, na Zona Oeste, voltou a abrir para visitação aos domingos de 9h às 15h. O espaço completa 20 anos este ano, e durante os meses de agosto e setembro a entrada será gratuita.

O Museu do Seringal traz a história do período áureo da borracha na Amazônia, no fim do século 18 e início do século 19.

O espaço fica aberto todos os dias, exceto às quartas-feiras, quando fecha para manutenção.

Para chegar ao museu, é preciso pegar uma embarcação na Marina do Davi, Ponta Negra, Zona Oeste. O preço por pessoa para embarcar nas lanchas é de R$ 21.