Murilo Huff agita público na primeira noite do "Sou Manaus Passo a Paço"

Manaus/AM - O cantor sertanejo Murilo Huff agitou o público q que prestigiou o palco Amazona, nesta terça-feira (5), no evento "#SouManaus Passo a Paço 2023".

O artista subiu ao palco por volta das 22h, ele foi uma das atrações mais aguardadas da noite. Pela segunda vez em Manaus, o artista de 27 anos, nascido em Goiânia, contou a emoção de se apresentar para o público amazonense.

" Sem dúvidas eu tô muito feliz em poder fazer parte dessa festa linda e vamos fazer um grande show, tenho certeza disso", prometeu o artista.

Ao som de "Dois enganados", “Quem tá pegando” e "Uma ex", o público ovacionou Murilo Huff, cantou, chorou e vibrou ao ritmo de muita “sofrência” do cantor. A consultora de vendas, Adriana Cavalcante, 34, disse que veio só pra assistir à apresentação do goiano.

"Eu sou fã do Murilo e quando eu soube que ele participaria do festival, eu corri pra vir prestigiar. E eu tô amando, achando super organizado, tranquilo, tudo perfeito e pretendo voltar para curtir os outros dias do evento", disse Adriana.

Quem também veio prestigiar o show do sertanejo foi a assistente administrativa, Samile Lima Vieira, 26. Na companhia de amigos, ela veio pela primeira vez no #SouManaus e contou que adorou a experiência do palco Amazona.

"Eu tô gostando muito, tá maravilhoso, eu nunca participei e confesso que eu tô encantada com o festival. Eu tô adorando o show do Murilo e tudo aqui. Não me arrependo de vir ao #Sou Manaus, que está mais organizado e com atrações imperdíveis".

A programação do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023” continua nesta quarta-feira, 6/9, com shows de nomes, como Zeca Pagodinho, Marina Sena, Kevin O Chris, além de Lobão e Biquíni nos palcos Bradesco - Guardião da Amazônia e Amazona.

O evento começa às 17h, com acesso por meio de pulseiras apenas para esses dois palcos, a fim de garantir conforto e segurança. As demais áreas são livres.