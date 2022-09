Mundo Bita faz a alegria das crianças no último dia do Passo a Paço em Manaus

Manaus/AM - O último dia do #SouManaus Passo a Paço foi marcado, nesta terça-feira (06), por muita diversão e alegria para crianças e até adultos com o show do “fenômeno nacional” Mundo Bita, no palco Caboquinho, no centro histórico da cidade.

Centenas de crianças chegaram cedinho para ver a atração nacional e nem o anúncio de chuva afastou os pequenos do palco, onde se apresentaram os personagens Bita, Lila, Dan e Tito, cantando e encantando o público infantil.

Com uma hora de show, os personagens cantaram muitos sucessos e outros personagens participaram do show, como a onça, a formiga, além da Flora que cantou e apresentou o espetáculo junto com o Bita.