Multidão lota centro de Manaus durante compras de última hora para o Natal

Manaus/AM - As lojas do Centro de Manaus amanheceram lotadas nesta sexta-feira (24), véspera de Natal. Muita gente deixou pra comprar roupas, sapatos e presentes na última hora e o resultado foi uma grande aglomeração nas principais áreas comerciais. Um dos maiores pontos de fluxo de pessoas está concentrado nas avenidas Eduardo Ribeiro, Marechal Deodoro, Henrique Martins onde ficam localizadas as lojas de roupas e calçados e as ruas no entorno da Igreja dos Remédios, onde fica grande parte das lojas de decoração. Em alguns trechos é quase impossível trafegar de carro e o jeito é tentar estacionar e seguir o percurso a pé, enfrentando a aglomeração. E no meio da multidão, também flagramos muita gente sem máscara de proteção. O item é obrigatório para entrar nos estabelecimentos, mas ainda é negligenciado pela população mesmo em período de circulação da nova variante Ômicron.

