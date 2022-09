Mulheres mortas no desabamento de ponte na BR-319 são sepultadas hoje no Amazonas

Nessa quinta-feira (29), outras duas vítimas também foram sepultadas por familiares e amigos. Uma é o motorista Marcos Rodrigues Feitosa, 39, que foi trazido para Manaus e enterrado no Cemitério Santo Alberto, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.