Mulheres de baixa renda têm acesso a mamografias em ação social em Manaus

A previsão é que sejam atendidas 800 mulheres que se enquadram nos principais critérios para acesso à mamografia. A agenda para os dez dias já está completa, pois um cadastramento prévio foi realizado com o auxílio do Ciam e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que fizeram um levantamento da demanda reprimida.

Os exames serão oferecidos na unidade móvel da ação, que vem percorrendo os Estados da Amazônia desde 8/3, e que, em Manaus, ficará no shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, 2.939, Jorge Teixeira, na zona Norte, com funcionamento das 7h às 16h.

