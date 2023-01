Mulheres da zona rural de Manaus começam a ser beneficiadas com DIU

Manaus/AM - As mulheres que moram na zona rural de Manaus começaram a ser beneficiadas, pela primeira vez, com o serviço de inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU), ofertado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A inauguração da ação foi realizada nesta sexta-feira (27), na Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ephigênio Sales, no quilômetro 42 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara).



A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, Lúcia Freitas, explicou que o DIU de cobre é um método contraceptivo de barreira, ou seja, não utiliza hormônios para prevenir a gravidez, e é considerado superior aos demais, com eficácia de quase 99%. O dispositivo tem duração de até 10 anos, podendo ser retirado antes caso a mulher decida ter filhos.



Serviço



Atualmente, a Semsa também disponibiliza o serviço de inserção de DIU em nove unidades básicas na zona urbana, e na Maternidade Doutor Moura Tapajós. As usuárias devem solicitar o procedimento diretamente na unidade, portando RG, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS).



Além do Dispositivo Intrauterino, os demais métodos contraceptivos ofertados pela secretaria são os preservativos masculinos e femininos, anticoncepcional oral e injetável, e procedimentos cirúrgicos na Maternidade Dr. Moura Tapajóz, sendo a vasectomia para os homens e laqueadura para as mulheres.



Veja a lista das unidades da Semsa que ofertam o DIU

Zona Rural

USFR Ephigênio Sales: quilômetro 42 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara)

Agendamento presencial - Segunda a sexta-feira - 8h às 14h

Manaus



Zona Norte

USF Áugias Gadelha: Rua A, conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 11h



Zona Leste

USF José Avelino Pereira: Rua Cravinho, João Paulo, com agendamento presencial – Segunda, terça e sexta-feira – 7h às 17h



Clínica de Saúde da Família Fábio Couto do Valle: Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, - Jorge Teixeira, com agendamento presencial - segunda a sexta-feira – 8h às 17h



Zona Sul

USF Megumo Kado: Rua Inocêncio de Araújo, 51 – Educandos, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h



USF José Rayol dos Santos: Avenida Constantino Nery, – Chapada, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h



USF Theodomiro Garrido: Rua São José – Colônia Oliveira Machado, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 17h



Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão: Avenida Presidente Dutra, – Glória, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h



USF Bairro da Paz: Avenida Esperança, 51 – Bairro da Paz, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h



USF Ajuricaba: Avenida Leste, – Conjunto Ajuricaba, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 17h



Maternidade Moura Tapajóz: Avenida Brasil, 1.335 – Compensa, com agendamento presencial – Segunda a quinta-feira – 8h às 16h