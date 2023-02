Mulher morre a caminho do trabalho em grave acidente de motociclista em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher identificada como Alzenir Domingos Sabino, 49, morreu em um grave acidente de motocicleta, neste sábado (4), em frente ao posto de combustível onde trabalhava, na avenida Oitis, no Distrito Industrial.

A vítima trabalhava como cozinheira no posto de combustível e ao tentar fazer uma curva para entrar no posto foi atingida por um carro modelo Jeep, de placa RTM8H62, que vinha no sentido contrário. O condutor do veículo também estava indo trabalhar no momento do acidente ainda tentou socorrer a vítima, mas ela morreu na hora.

A colisão foi tão violenta que a frente do carro ficou destruída e a vítima foi arremessada.