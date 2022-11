Mulher morre ao ser atropelada enquanto tentava atravessar a av. Torquato Tapajós

Bem perto, havia uma passarela, mas a mulher optou por tentar atravessar pela via e acabou sendo atropelada por um carro. Ela morreu ainda no local e até a manhã de hoje (13), não havia sido identificada.

De acordo com testemunhas, a vítima havia acabado de descer de um coletivo em uma plataforma que fica no centro da avenida.

Manaus/AM – Uma mulher morreu no fim da noite desse sábado (12), ao ser atropelada na avenida Torquato Tapajós, na frente da entrada do bairro Da Paz, na zona centro-oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.