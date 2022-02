Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz em calçada de Manaus

Pessoas que passavam pela rua que dá acesso a Avenida André Araújo, se depararam com a mulher em trabalho de parto na via. Uma mulher que presenciou a situação, ajudou a mãe segurando o seu bebê preso ao cordão umbilical. Depois de ter o bebê, que é do sexo masculino, a mãe recebeu apoio da população e foi encaminhada para o Instituto da Mulher Dona Lindu, onde passou por cirurgia para retirada da placenta. Ambos passam bem e devem receber alta em 3 dias.

