Mulher encontrada seminua e com olhos arrancados é identificada no Amazonas

Manaus/AM- Uma mulher encontrada, nesta quarta-feira (22), com os olhos arrancados no município de Tabatinga, no interior do Amazonas, foi identificada pela polícia como Elizabeth Pacaio de Souza, de 19 anos.

Conforme a Polícia Civil, Elizabeth foi achada por populares em um beco localizado na rua Rui Barbosa, no bairro São Francisco.Ela teve os olhos arrancados e apresentava várias marcas de perfurações semelhantes a facadas pelo corpo.

Elizabeth estava seminua, com os seios completamente expostos, ela foi torturada e executada no local. O caso está sendo investigado pela PC, e mais informações não podem ser repassadas para não interferir no andamento da apuração.