Mucura ‘vai às compras’ e causa pânico no DB em Manaus; veja vídeos

Ainda de acordo com a profissional, a contenção correta do animal é realizada com luvas e pela cauda, por um profissional, que não havia no local no momento.

Por ser um animal de hábitos noturnos, acredita-se que ela pode ter entrado no local durante a noite do dia anterior e não conseguiu sair.

Em nota, o supermercado DB afirmou que profissionais da brigada de incêndio da loja capturaram o animal, que foi imediatamente recolocado na mata próximo de onde saiu. O supermercado esclareceu ainda que a unidade está localizada em uma área de mata e floresta, estando sempre sujeito a esses tipo de ocorrência. O DB afirmou ainda que as gôndolas foram totalmente higienizadas e os produtos que tiveram contato com o animal foram recolhidos.

Em vídeos, feitos por clientes e divulgados nas redes sociais, é possível ver o animal incomodado com a quantidade de pessoas tentando retirá-lo do local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.