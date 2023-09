MP pede à Justiça que flutuantes do Tarumã sejam retirados em 15 dias

O MP também sustentou que o município pode usar a reserva de contingência do orçamento. “A decisão não imputa à secretaria em referência a criação da logística necessária para sua efetivação (portanto, não está atrelada à disponibilidade orçamentária da SEINF), mas sim ao Município de Manaus e toda a sua estrutura administrativa, o que justifica o possível uso reserva de contingência do seu orçamento para tanto”, disse o promotor.

A prefeitura havia pedido no dia 11 de setembro um prolongamento do prazo para cumprir a ordem judicial, alegando que a estiagem da região dificulta a trafegabilidade de embarcações, que vai custar R$ 15 milhões aos cofres públicos. Além disso, alegou que a Seminf só terá recursos em 2024.

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas pediu à Justiça que os flutuantes do Tarumã-Açu, em Manaus, sejam retirados em 15 dias.

