MP denuncia policial e esposa tentativa de homicidio e tortura em Manaus

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) denunciou o casal Raimundo Nonato Machado e Jussana Machado por tentativa de homicídio e tortura contra o advogado Ygor Colares e a babá Cláudia Lima.

Nonato que é policial civil incitou a mulher a agredir a babá com socos no dia 18 de agosto em um condóminio na Ponta Negra. Logo depois, Ygor tentou intervir na briga e foi agredido pelo policial que deu a arma para que Jussana segurasse. A mulher acabou atirando no advogado durante a confusão.

Para o MP, o advogado só não foi morto porque correu para a portaria atrás de ajuda.

Jussana vai responder por tentativa de homícidio qualificado por motivo fútil com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, e por tortura em relação a babá. Já Raimundo vai responder por partícipe na tentativa de homicídio qualificado do advogado e partícipe no crime de tortura contra a babá.

O casal pode ser julgado pelo tribunal do júri caso a Justiça aceite a denúncia do MP.