MP dá 20 dias para aluna voltar a ter intérprete de libras em escola de Manaus

Manaus/AM - Em atenção ao pedido do Ministério Público do Amazonas (MPAM), o Juizado da Infância e Juventude - Cível determinou, na última sexta-feira (27), que o Estado do Amazonas disponibilize, no prazo de 20 dias, intérprete de Libras para acompanhamento de uma aluna da Escola Estadual Manuel Severiano Nunes em todas as atividades escolares, de forma contínua. A estudante encontrava-se sem intérprete de Libras desde o dia 4 de agosto de 2022.

