Motoristas fazem fila em posto de Manaus na véspera da venda de gasolina a R$ 5,88

No local, os coordenadores da CDL Jovem irão instruir os clientes a como se cadastrar no aplicativo da Reszon disponível para Android na Play Store e IOS. O aplicativo vai funcionar como uma senha digital por onde os coordenadores irão fazer o controle.

O coordenador da CDL Jovem Manaus, Matheus Denasi, explicou sobre a mudança de horário para início da venda de gasolina. "Justamente para não tumultuar o trânsito decidimos alterar o horário, a gente ia começar às 07h e mudamos para 00h01, porque assim a gente atrapalha o mínimo possível o trânsito e as pessoas poderiam vir ao longo do dia", esclareceu.

O posto vai começar a distribuir as mil senhas digitais, além de uma senha física, para os condutores às 00h01. A motorista Rosana Uchôa chegou cedo, por volta das 18h, e é a primeira na fila do posto. "Na verdade eu achei que ia chegar aqui e a fila ia estar enorme, mas para a minha surpresa não tinha ninguém, depois as pessoas foram chegando", disse a condutora ao Portal do Holanda.

Manaus/AM - Na véspera da venda de gasolina a R$ 5,88, motoristas fizeram uma grande fila de espera no posto 3000, na Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.