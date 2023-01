Motorista que matou mãe e filho em Manaus estava aprendendo a dirigir, afirmam testemunhas

Manaus/AM - A motorista do carro que matou Matheus Soares de Oliveira, de 2 anos, e a mãe dele, Meirivan Soares de Oliveira, 32, estava aprendendo a dirigir com o marido. A informação foi dada por vizinhos, que ficaram transtornados ao verem o corpo da mulher esmagado debaixo do veículo. O acidente aconteceu neste sábado (7), no bairro Francisca Mendes, na Zona Norte de Manaus.

Testemunhas também disseram que viram o veículo passando no local outras vezes em alta velocidade, e que no momento do atropelamento, Matheus estava brincando na calçada, e quando a mãe viu que o filho seria atropelado, se jogou para proteger o menino; Ela acabou sendo esmagada pelo pneu dianteiro da Frontier, e o menino arremessado contra a parede, foi levado para um hospital da cidade, mas não resistiu e morreu.

Os ocupantes do carro permaneceram ao local para prestarem socorro, mas foram levados para uma delegacia, por risco de serem agredidos por moradores da rua.

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). O caso segue em investigação.