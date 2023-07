Motorista fica preso às ferragens após acidente de carro em Manaus

O carro ainda estava no local horas após o acidente e o veículo deve ser retirado por equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A Polícia Militar chegou ao local e informou que o homem bateu em uma grade de segurança do canteiro central da via e ficou preso devido à força do impacto que destruiu parte da frente do veículo.

A vítima, que não teve o nome informado porque já havia sito levada ao hospital por populares, ficou com as pernas presas às ferragens, segundo informou uma testemunha.

Manaus/AM - O condutor de um carro modelo Fiat Idea perdeu o controle no momento que fazia uma curva na avenida Nathan Xavier, próximo ao Campo de Golfe, no bairro Novo Aleixo, zona Norte, bateu e ficou preso às ferragens. O acidente ocorreu na tarde desse domingo (2).

