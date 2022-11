Motorista fica preso as ferragens ao ter carro prensado em muro em grave acidente em Manaus

Manaus/AM - Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido ao ficar preso às ferragens ao ter o carro prensado contra um muro, na madrugada desta quarta-feira (30), na Avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus.

Segundo informações preliminares, a vítima teria perdido o controle do veículo, modelo UP, preto, e bateu contra o muro de uma casa na avenida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionada para retirar o homem de dentro do veículo, que ficou totalmente destruído.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital da cidade. O estado de saúde dele não foi divulgado.