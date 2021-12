Motorista de micro-ônibus derruba postes e deixa bairro às escuras em Manaus

Manaus/AM - Um poste de iluminação pública quase desabou no meio da avenida Noel Nutels na noite deste sábado (25), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Segundo testemunhas, um micro-ônibus que vinha "ziguezagueando" pela via atingiu a estrutura e fugiu logo depois. O motorista apresentava sinais de embriaguez, mas não foi identificado até o momento. Com o choque, o poste rachou na base e ficou suspenso apenas pela fiação elétrica. Com o peso, outros dois postes também tombaram parcialmente e precisaram ser trocados. O abastecimento de energia precisou ser suspenso no local e os trabalhos de reparo adentraram a madrugada.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.