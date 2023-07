Motorista de carro fica preso às ferragens em acidente com rota em Manaus

Manaus/AM - Um motorista de um carro ficou preso às ferragens após ser atingido por um micro-ônibus de uma empresa de rota durante um acidente, nesta sexta-feira (21), na Avenida Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, em Manaus.

De acordo com a polícia, a rota trafegava pela avenida quando o motorista do Fiat Pulse saiu da rua Ajuricaba para tentar atravessar a Visconde de Porto Alegre. Neste momento, o ônibus bateu na lateral do veículo, atingindo o lado do motorista.

O condutor do carro ficou preso às ferragens e foi removido com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O Samu o encaminhou para uma unidade hospitalar, consciente e sem ferimentos graves.