Motorista de caminhão vai responder por homicídio culposo após esmagar carro com 2 vítimas

Manaus/AM - O motorista do caminhão envolvido em um acidente em Manaus, que deixou um carro esmagado e causou duas mortes nesta sexta-feira (27), irá responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A informação é do delegado Mauro Neto, do 1º DIP (Distrito Integrado de Polícia).

Conforme as autoridades, o motorista de 41 anos se apresentou à delegacia. Detido, ele prestou depoimento e deve ser liberado após pagar fiança de R$ 10 mil, respondendo ao processo criminal em liberdade. Ele apresentou CNH e o veículo estava legalizado.

Além do motorista, havia uma funcionária da C3 Engenharia, empresa que aparece como proprietária do caminhão que transportava areia. O veículo bateu na traseira do carro, que ficou preso às ferragens de outro caminhão.

O acidente que aconteceu na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, tirou as vidas de Suzy Pedrosa Caldas, de 37 anos, e da enteada dela, Maria Eduarda Caldas, de 17 anos, que estavam em um carro Honda Fit. A adolescente deixa um bebê de três meses. Suzy, que havia feito aniversário no dia anterior à tragédia, deixa o marido e um filho de 9 anos.