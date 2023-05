Motorista de app implora para não ter carro roubado e é atropelado por assaltante em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 28 anos, foi preso suspeito de assaltar e atropelar um motorista de aplicativo no Centro da cidade, por volta das 6h, desta sexta-feira (26).

No momento do crime, o homem estava acompanhado de uma travesti que também participou do crime. Os dois embarcaram como passageiros e pouco tempo depois de iniciar a viagem, eles anunciaram o assalto.

Eles mandaram a vítima descer e o acusado assumiu o volante. Em um ato de desespero, o motorista ficou na frente do veículo e pediu que a dupla não levasse o carro, que era alugado.

O assaltante, porém, não pensou duas vezes e acelerou atropelando a vítima. O homem foi parar em cima do pára-brisa e teve as duas pernas fraturadas.

A dupla fugiu no carro e ao chegar ao no bairro Santa Luzia, o veículo parou por falta de combustível. Colegas de trabalho do motorista de app rastrearam o carro e conseguiram localizá-lo.

Ao chegarem, eles perseguiram o acusado que saiu pulando pelos telhados para escapar. O suspeito acabou caindo e foi capturado, a travesti, já não estava mais com ele.

Na delegacia, a polícia descobriu que o preso já tinha passagem pela polícia por roubo e horas antes já teria assaltado outro motorista de aplicativo.