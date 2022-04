Motorista, bombeiro, almoxarife e mais; Confira as vagas de emprego do Sine Amazonas

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga 27 vagas de emprego para esta segunda-feira (4). Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.



01 VAGA: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria D, curso de MOPP e direção defensiva, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em pintura, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em processos de cotação e compras, produtos, matérias-primas, e equipamentos, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento intermediário em Excel, e domínio em informática para elaboração de apresentação, ter disponibilidade para trabalhar em regime de embarque 14x14 no município de Silves, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: REPOSITOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: REBOBINADOR DE MOTORES ELÉTRICOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter o curso de rebobinador de motores elétricos, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SERRALHEIRO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de mecânica de refrigeração ou solda, NR-13 e informática básica, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área ou em estágio, ter CREFITO Ativo, ter especialização ou formação em ABA, conhecimento em atendimento ao cliente, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em auxiliar manutenção de máquinas e motores, manuseio de ferramentas, limpeza de peças e equipamentos, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: BOMBEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D”, ter qualificação técnica NBR 14608, capacitação para resgate em altura, NBR 16710, NR-33, NR-35, NR-10 e NR-20 (avançado II) e curso de condutor de veículos de emergência, ter a documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em atendimento, comércio ou vendas em geral, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OFICIAL DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área administrativa, telefonia, vendas em geral, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.