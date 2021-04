Motorista bêbado invade calçada e atropela duas pessoas em Manaus

Manaus/AM - Duas pessoas foram atropeladas por um carro desgovernado na manhã desta quinta-feira (22), na avenida Mirra, Conjunto João Paulo, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

As vítimas caminhavam pela via por volta das 7h, quando foram atingidas por um veículo HB20 que perdeu o controle e invadiu a calçada e as atingiu.

O carro ainda colidiu com a coluna de sustentação do estabelecimento e a barra de ferro de proteção do espaço.

Segundo informações repassadas ao IMMU, o condutor apresentava sinais de embriaguez e por isso foi detido e levado para o 14° DIP.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas.