Motociclista tem a perna dilacerada ao ser arrastado por ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um motociclista de 32 anos teve a perna dilacerada após ser arrastado por um ônibus, na noite desta quarta-feira (09), na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Testemunhas contaram que o motorista de um ônibus fez um retorno na via e acabou atingindo o motociclista que estava na moto aguardando por corrida, na calçada de uma praça. A vítima foi arrastada por alguns metros e teve uma das pernas dilaceradas com a gravidade do acidente.

O motorista do ônibus ainda tentou fugir, mas foi impedido pelas pessoas que estavam no local. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no entanto, o estado de saúde não foi divulgado.