Motociclista é arremessado durante acidente com carro em cruzamento de Manaus

Manaus/AM - O motociclista Ornan Machado, 38, ficou ferido após ser arremessado durante um acidente com um carro, nesta quinta-feira (25), em um cruzamento entre as ruas B1 e B20, no bairro Japiim, na zona sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a motorista do Fiat Uno trafegava pela rua B1 enquanto o motociclista descia a ladeira na B20. No cruzamento, a condutora não teria visto o motociclista e acabou o atingindo

Com o impacto, o homem sofreu ferimentos pelo corpo e estava sangrando na perna direita. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar.