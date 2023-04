Motociclista morre após ficar engatado em caminhão durante acidente gravíssimo em Manaus

Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), com o impacto a vítima sofreu vários ferimentos pelo corpo, traumatismo no crânio e uma hemorragia.

De acordo com informações de testemunhas, o homem estaria trafegando pela avenida em uma motocicleta quando o acidente aconteceu por volta das 03h00. O motociclista colidiu contra um caminhão estacionado, que estava fazendo uma manutenção na energia, e ficou engatado nos cabos do veículo pesado.

