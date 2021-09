Morte de cantor, tiroteio em velório, sargento executado; Manaus tem início de setembro violento

Manaus tem registrado dias sangrentos com uma onda de assassinatos, inclusive de adolescentes e mulheres, nos últimos dias.

Somente entre os dias 1º até hoje, dia 11, apenas o bairro Jorge Teixeira, na zona leste já registrou 10 homicídios. A maioria de forma brutal com marcas de tortura e vários tiros.

Veja o que foi repercussão nos últimos dias em Manaus:

Sargento assassinado

A morte do sargento do Exército, Lucas Ramon Silva Guimarães, de 29 anos, executado dentro do próprio estabelecimento no dia 1º. Ramon era genro do dono do Hospital Santa Júlia e tinha inaugurado a cafeteria há 2 meses. O crime é cercado de mistério.

Cantor de Forró executado

O cantor de forró, Romário de Jesus, 27, o Romarinho Mec, foi executado ao sair de uma casa de shows na última quinta-feira (9). A polícia ainda investiga o caso.

Tiroteio em Velório

Um tiroteio durante o velório do cantor Romarinho deixou várias pessoas em pânico na noite de quinta (9). O influencer Illguinner Menezes, amigo do cantor, acabou morrendo ao ser atingindo por três tiros. A polícia afirmou que o influente e outro amigo do cantor, o Lucas Picolé, eram os alvos. Picolé conseguiu sair ileso.

Vendedora assassinada

A vendedora Bruna Daniela Soares, de 21 anos, foi assassinada dentro da loja onde trabalhava na Avenida Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. A vítima tinha começado a trabalhar no local há poucos dias.

O suspeito do crime fugiu a pé sem ser identificado.

Adolescente morta

Na tarde deste sábado (11), a adolescente J. V. S. da S, de 15 anos, foi executada com cinco tiros ao sair para comprar o almoço. O crime ocorreu na rua Canário, bairro Cidade de Deus.