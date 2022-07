Moradores se assustam ao encontrarem jiboia dentro de ar-condicionado em Manaus

A moradora percebeu que o aparelho não funcionava e notou algo estranho na parte interna. Quando constatou a presença da serpente, ela acionou o Batalhão Ambiental. O caso ocorreu no último no domingo (17).

Manaus/AM - Uma jiboia foi encontrada dentro do ar-condicionado de uma casa no Residencial Vila Gaia, localizado no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

