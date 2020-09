Moradores denunciam aglomerações e som alto em área de condomínio em Manaus

Manaus/AM - Moradores do condomínio de luxo Alphaville Comercial, localizado no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital, reclamam que o estacionamento está sendo utilizado constantemente como ponto de encontro entre jovens.

Segundo informações, após o decreto do prefeito Arthur Neto editado na última sexta-feira (18) pela interdição da Ponta Negra, os motoristas estão se reunindo no estacionamento do condomínio com paredões de som para consumir bebidas alcoólicas, disputar ‘rachas’, além de estarem desrespeitando as orientações dos órgãos de saúde durante a pandemia do coronavírus.

Em vídeos enviados ao Portal do Holanda, é possível ver filas de carros se formando no local, o que está causando transtornos aos moradores das proximidades.