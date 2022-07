Moradores deixam casas às pressas durante incêndio que já dura 4 horas em Manaus

Segundo a polícia, o incêndio foi provocado por homens que queimaram fios no lugar com o intuito de retirar cobre para vender.

A fumaça está intensa no local até o momento e quem mora no local está apreensivo de que o fogo se alastre e atinja as casas. Muitas pessoas já deixaram o local por não conseguirem respirar.

