Morador leva susto ao acordar e encontrar granada na cozinha de casa em Manaus

Além da casa da família, outras duas também foram invadidas. As investigações seguem para identificar os envolvidos no confronto.

Assustado, ele acionou uma viatura e o Grupo Marte foi chamado para remover a granada. De acordo com a polícia, a suspeita é de que a bomba tenha ido parar no local durante uma guerra entre facções registrada na noite desse domingo (4).

Manaus/AM- Uma granada foi encontrada dentro de uma casa, na manhã desta segunda-feira (5), no Beco Romanos, localizado no bairro Santo Agostinho, na zona oeste.

