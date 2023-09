Monitoramento reduz assaltos a ônibus em 46% em Manaus, diz prefeito

Manaus/AM - Com cerca de 70% da frota do transporte coletivo coberta com monitoramento de câmeras, Manaus registrou uma queda de 46% no número de assaltos nas linhas de ônibus que atendem os bairros da capital, no período de janeiro a agosto de 2023. Os dados foram divulgados pelo prefeito David Almeida, nesta quarta-feira (27), na Ponta Negra, durante o evento de entrega de quatro novos ônibus para a cidade, sendo um deles totalmente elétrico.

“Quarenta e seis por cento foi a diminuição da incidência de roubos e assaltos dentro dos ônibus do transporte coletivo da cidade de Manaus. A nossa meta é fazer com que todos os ônibus tenham câmeras para que possamos dar segurança tanto para o usuário quanto para o trabalhador do transporte”, destacou o prefeito.

A prefeitura tem buscado outros meios de melhorar a vida da população resguardando o patrimônio público e auxiliando o Estado que é quem tem a responsabilidade pela segurança pública. Para isso, o prefeito David Almeida ressaltou que recursos de emendas do senador Eduardo Braga, serão destinados à aquisição de armamentos como fuzis e metralhadoras, além de viaturas e outros equipamentos para a guarda municipal.

“Nós implementamos o monitoramento nos ônibus e terminais. Os bandidos sabem que estão sendo monitorados e nós fazemos questão de divulgar isso. Nossa meta é fazer com que todos os usuários se sintam mais seguros no seu trajeto indo para casa, para escola, indo trabalhar ou ter um momento de lazer com a família”, afirmou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.