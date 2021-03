Missa de 7º dia do arcebispo Dom Sérgio Castriani é realizada em Manaus

A missa foi presidida pelo arcebispo da cidade, Dom Leonardo Steiner. De acordo com a Arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Castriani "assumiu seu ministério com amor e alegria neste chão da Amazônia" ao longo de quase 7 anos como arcebispo metropolitano.

Manaus/AM - A missa de sétimo dia do arcebispo emérito de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, foi realizada na noite desta terça-feira (09), na Catedral Metropolitana, no Centro da cidade. O arcebispo morreu, aos 66 anos, na última quarta-feira (03) após sofrer um infarto e ficar internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

