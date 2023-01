Militares tentam tirar forte odor de fezes e urina do CMA após fim de acampamento bolsonarista em Manaus

Manaus/AM - O acampamento de bolsonaristas em frente ao Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus, foi encerrado após 70 dias, nessa segunda-feira (9), e militares agora fazem trabalho de recuperar a fachada do quartel.

Na manhã desta terça-feira (10), alguns membros do CMA realizavam trabalho de limpeza do local, com a tentativa de acabar com forte odor de urina e fezes, conforme publicação do jornalista Mario Adolho Filho no Twitter.

CMA - MANAUS

1. Soldados do Exército tentam a todo custo tirar o odor de urina e fezes da frente do CMA;

2. Basta passar pelo local para sentir o fedor e ver o rastro de destruição deixado pelos bolsonaristas;

3. Grama já era. Árvores quebradas.



O acampamento foi desmobilizado após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), como medida para coibir atos de vandalismo em todo o país, como os que ocorreram em Brasília, com terrorismo causado por bolsonaristas radicais nas sedes dos 3 poderes. Órgãos públicos federais, estaduais e municipais atuaram no cumprimento da ordem.