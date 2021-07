Militares são acusados de recusar vacina a quem protesta contra Bolsonaro em Manaus

Manaus/AM - Militares estão sendo acusados de se recusar a imunizar o público que tem protestado contra o governo Bolsonaro no ato da vacinação.

De acordo com internautas, a situação aconteceu no ponto de imunização do Studio 5. Um dos comentários diz que o militar se recusou a vacinar e passou para uma enfermeira realizar o procedimento. Outro comentário relata história semelhante.

Em nota, a Prefeitura de Manaus esclareceu que é totalmente contrária a qualquer tipo de atitude discriminatória, em todos os sentidos, inclusive as de cunho político. A Semsa reforçou ainda que a orientação às equipes de vacinação é no sentido de bem acolher e atender a todos que procuram seus postos, com atenção e respeito, e que não compactua com nenhuma forma de preconceito.

A Semsa orienta a qualquer pessoa que se sinta alvo de atitudes dessa natureza, que entre em contato com a Ouvidoria Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do 0800 092 1603 e mensagem pelo WhatsApp 98842-6835.