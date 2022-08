Michael Saboia vai a júri popular nesta quinta acusado de estrangular adolescente em Manaus

Manaus/AM - Michael Saboia de Souza Xavier vai a júri popular nesta quinta-feira (18), acusado de matar com requintes de crueldade Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos. O crime aconteceu em dezembro de 2019, na casa da avó dele, no Centro de Manaus.

Conforme os autos, Heloísa foi encontrada morta no dia 15 de dezembro de 2019, mas a perícia apontou que a morte dela ocorreu entre os dias 13 e 14. As investigações mostraram que a vítima e o acusado haviam se encontrado no dia 12 em um bar e que depois seguiram para a residência da avó dele, na rua Miranda Leão, onde o corpo de Heloísa foi encontrado.

Suspeito do crime, Michel chegou a passar um período foragido, até ser preso, no Maranhão. Segundo a perícia, a morte de Heloísa foi provocada por asfixia decorrente de ação contundente que gerou trauma na região raquimedular.

Com base no inquérito policial, o Ministério Público denunciou Michel pelo crime de homicídio qualificado, incurso no Art. 121, § 2.º, III, do Código Penal Brasileiro.