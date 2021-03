‘Mexa-se em Casa’ ensina a manter a forma durante isolamento em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) apresenta nesta terça-feira (09), a partir das 17h, mais uma série de exercícios com o programa “Mexa-se em Casa”. A ação, que possui o objetivo de aprimorar o condicionamento físico de quem está em isolamento social devido à pandemia, será ministrada pelo professor de Educação Física, Cristiano Rodrigues. A transmissão será feita por meio da página do órgão no Instagram (@faaroficial) e no Facebook (facebook.com/oficialfaar).

Para aquecer, um alongamento será executado logo no início, e os exercícios a serem realizados irão explorar tanto os membros superiores quanto os inferiores. Os exercícios são o Rosca Direita com Halter Afundo, o Encolhimento de Ombro e a Flexão de Braços/Abdômen, que promovem o aumento do nível de energia e o revigoramento dos músculos e ossos.



Cristiano Rodrigues afirma que a palavra que define o programa é “Fortalecimento”. O profissional, que já participou de outra edição do “Mexa-Se Em Casa”, comentou sobre sua experiência neste formato remoto e deu dicas para se garantir o bem-estar em meio à pandemia.



“A ação é sem dúvida sinônimo de fortalecimento. Tive uma excelente experiência quando participei, e a estrutura do local foi muito bem planejada, o que facilitou na prática dos exercícios. O apoio dos profissionais qualificados fizeram toda a diferença para a realização da live. O ‘Mexa-se’ é sobre isso, realizar todos os exercícios, respeitando os limites de cada um, e, acima de tudo, se divertir”, salientou Cristiano.



O professor finaliza convidando a todos para participarem da live. “Pessoal, a prática de exercícios físicos é essencial para a nossa saúde. Então, devemos aproveitar essa oportunidade do programa ‘Mexa-se em Casa’ e expulsar de vez o sedentarismo. Por isso, convido vocês para fazer exercícios conosco e ter uma melhor qualidade de vida”.