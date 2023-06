Metade das pessoas que agendam emissão do novo RG faltam ao atendimento em Manaus

Manaus/AM - Cerca de 50% dos agendados não comparecem ao local escolhido para dar seguimento à solicitação da nova Carteira de Identidade Nacional. O diretor do IICAM, perito Mahatma Porto, alerta que as faltas têm prejudicado o cidadão que busca pelo serviço.

Mahatma Porto explicou que devido ao aumento do número de faltosos e para melhor atender a população, é preciso que as pessoas se conscientizem sobre a importância de comparecer para o atendimento marcado.

“Verificamos que cerca de 50% das pessoas que realizaram o agendamento solicitando a nova Carteira de Identidade, não comparecem ao local, então, quem realmente precisa com urgência do documento, está sendo prejudicado por falta de vagas que foram preenchidas por pessoas que não comparecem ao local solicitado”, disse o perito.

Diariamente, são liberadas mais de 900 vagas para agendamento. Mahatma explicou que todos os procedimentos, incluindo os agendamentos, são disponibilizados de forma gratuita à população. Neste caso, a SSP-AM orienta ao cidadão que caso seja solicitado algum pagamento, denuncie à polícia, que dará seguimento à investigação.

“Alertamos a população que o agendamento para e emissão da nova CIN é totalmente gratuito, feito somente pelo site da SSP, e não há cobrança de nenhuma taxa, assim como também, é imprescindível que o cidadão olhe o que é solicitado no site para poder emitir o novo documento”, explicou Mahatma.

Orientações

A SSP-AM orienta que antes mesmo de o cidadão solicitar o agendamento, que verifique junto à Receita Federal a situação e em caso de pendências faça a devida regularização do documento.

No dia do atendimento comparecer ao local no horário marcado, tendo em mãos os seguintes documentos: Qualquer documento original contendo CPF ou espelho da Receita Federal; Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, caso o estado civil seja casado (a) ou divorciado(a), contendo averbação de divórcio (original ou cópia autenticada) e Comprovante de Residência original.

Com a Nova CIN não é mais necessário que o cidadão leve fotos 3x4. As fotografias são retiradas no ato do atendimento. Mas a SSP-AM orienta que o cidadão não vá de camisa branca para não coincidir com o fundo da fotografia.

Com informações da assessoria