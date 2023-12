A menos de um ano das eleições, Ipec confirma liderança de David Almeida à reeleição

A menos de um ano das Eleições 2024, o instituto nacional Ipec - Inteligência em Pesquisa e Consultoria, divulga pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Manaus. E mais uma vez, com o prefeito David Almeida liderando em todos os cenários.

Na pesquisa estimulada, quando o entrevistador dá opções de nome ao eleitor, a intenção de voto do prefeito de Manaus chega a 36%, seguido pelo deputado Amom Mandel, com 27%; do deputado Capitão Alberto Neto, 8%; Arthur Neto, 6%; Roberto Cidade, 4% e Anne Moura, 2%.

Mano a mano

O Ipec também simulou embates diretos com o líder das pesquisas, David Almeida. Com o deputado Roberto Cidade, David alcança 55%, enquanto Cidade, 18%. No confronto com Alberto Neto, David tem 52%, Alberto Neto 22%; e frente ao deputado Mandel, David 44%, Mandel 38%.

A pesquisa Ipec confirma todas as demais realizadas ao longo de 2023, em que o prefeito surge com forte liderança rumo à reeleição, o que se deve, também como mostraram as pesquisas, pela elevada aprovação da

gestão: oscilando na casa dos 70% e 80%. Essa aprovação foi destaque em recente reportagem do site nacional Poder 360.

O Ipec entrevistou presencialmente 800 eleitores de Manaus, entre os dias 9 e 12 deste mês de dezembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança do estudo é de 95%.