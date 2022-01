Menina de 6 anos é a primeira criança vacinada contra covid-19 em Manaus

Manaus/Am - A vacinação para crianças de 5 a 11 anos contra covid-19, começou nesta segunda-feira (17) em Manaus. A cerimônia de abertura aconteceu na Parque Cidade da Criança, com a presença do prefeito David Almeida e do Governador Wilson Lima. A primeira vacinada, foi a pequena Angela Conceição de Alvarenga de 6 anos. A vacinação na capital acontece em 4 locais estratégicos: Parque Cidade da Criança, Clube do Trabalhador-Sesi, e Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, com funcionamento das 9h às 16h; e no shopping Manaus Via Norte, das 10h às 16h. Nesse primeiro momento, somente crianças com deficiências e comorbidades estarão recebendo a imunização. De acordo com o governador, em breve novas doses da vacina pediátrica da Pfizer devem chegar, para que o máximo de crianças sejam vacinadas o quanto antes.

