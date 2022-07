Mega-ação vai intensificar vacinação contra a Covid-19 nos próximos 3 dias em Manaus

Manaus/AM - De quinta-feira (7) a sábado (8), vai acontece uma mega campanha de vacinação para intensificar o combate à covid-19 em Manaus.

Neste período de mobilização, pontos e horários de funcionamento serão incrementados para aumentar a capacidade de atendimento.



"Agora, estamos propondo essa mega-ação de vacinação no próximo final de semana, a partir da quinta-feira, para que nós possamos diminuir esses números, que são algo em torno de um milhão e meio de pessoas na cidade de Manaus que não estão com o ciclo vacinal completo. Nós queremos diminuir esses percentuais, para que possamos aumentar o número de pessoas imunizadas com o esquema vacinal e estarmos protegidos contra os casos graves da Covid-19”, disse o prefeito David Almeida durante o anúncio da ação.

O número de pontos estratégicos de grande fluxo será ampliado para quatro, com a reabertura do Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, onde haverá vacinação exclusivamente em sistema drive-thru.

Na quinta e na sexta-feira, o sambódromo e o Centro de Convenções Vasco Vasques, ambos na zona Oeste, passam a funcionar das 9h até as 22h; já o Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul, vai operar das 9h às 20h, e o shopping Phelippe Daou, na zona Norte, das 9h às 16h.



Nesses dois dias (quinta e sexta-feira), a vacina continua a ser oferecida em 81 unidades de saúde, distribuídas em todas as zonas geográficas da cidade. As de horário regular vão atender das 8h às 17h, as de pequeno porte, das 8h às 16h, e as de horário estendido, das 8h às 20h. No sábado, os quatro pontos estratégicos estarão abertos das 9h às 16h e 27 unidades de saúde, 17 a mais que as disponíveis tradicionalmente no fim de semana, abrirão das 8h às 16h.



Em todos esses pontos, que podem ser consultados pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e pelas redes sociais da Semsa, poderão ser atendidas crianças, adolescentes, adultos e idosos com a vacina contra a Covid-19 e também contra a influenza, destinada à população geral, acima de seis meses de idade.



Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), atualizados na última segunda-feira, mostram que há aproximadamente 743 mil pessoas dentro do intervalo para receber a terceira dose e mais de 550 mil aptas a receber a quarta dose.



Além dessas, 206 mil pessoas ainda não tomaram nem mesmo a primeira dose e das mais de 1,8 milhão que iniciaram o esquema vacinal, 241 mil não voltaram para receber a segunda dose.



A procura pela vacina aumentou significativamente nos postos de atendimento em razão do avanço da campanha, que já autoriza a quarta dose para pessoas de 18 anos e mais, e pela curva ascendente de novos casos, que reforçou a importância da vacina como medida de proteção individual e coletiva.



Para responder ao aumento de demanda, a Semsa quase dobrou o número de unidades de saúde com oferta de vacina e reabriu três pontos estratégicos. No mês passado, uma média de 6.654 pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 diariamente em Manaus, e nos primeiros dias de julho, a média saltou para 15.713, sendo que, na última segunda-feira, foram vacinadas 20,9 mil pessoas, e na terça-feira, 19,7 mil.