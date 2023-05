‘Meeting Basa’: Abertas inscrições para competição de paratletismo em Manaus

Manaus/AM - Estão abertas as inscrições gratuitas para a 1ª edição do ‘Meeting Basa’, a competição de paratletismo promovida pela Associação Paradesportiva do Norte (APAN) com patrocínio do Banco da Amazônia. O evento acontecerá nos dias 27 e 28 de maio com oficinas e competições. A inscrição pode ser feita através de um formulário disponível no site www.apannorte.org.br.

Ao todo, são 300 vagas disponíveis para as modalidades: Arremesso de peso, Lançamento de dardo, Lançamento de disco, Salto em distância, Corrida, Corrida de Meio Fundo e Corrida de Fundo. As provas serão disputadas nas categorias: Sub 14, Sub 17, Sub 20 e Adulto.

Os participantes serão reunidos em tipos de deficiências - Física motora, Física - comprometimento de membros superiores, Física - comprometimento de membros inferiores, Física - usuário de cadeira de rodas, Intelectual, Visual e Autismo sem deficiência intelectual.

Programação

No sábado (27) terá uma exposição com o painel “Como transformar a deficiência em eficiência esportiva?”, às 10h, na sala do social do Ministério Internacional da Restauração (MIR), bairro Santo Agostinho, zona oeste.

Já às 16h terá uma oficina prática na Vila Olímpica, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, tendo como alvo professores de educação física, acadêmicos, pais, atletas, paratletas e demais interessados no tema. Por outro lado, a competição é exclusiva para pessoas com deficiência (PCD’s).

Domingo (28) será o dia da competição de atletismo da Vila Olímpica a partir das 14h.

É necessário que o candidato leve, no mínimo, 2 garrafas pets de 2L no dia da oficina prática. Como forma de incentivar práticas sustentáveis, o participante que levar o maior número de garrafas pets ganhará um prêmio. Serão premiados o primeiro, segundo e o terceiro lugar de cada categoria.

A programação completa com horários e endereço das atividades, além de detalhes sobre as provas podem ser consultadas nas redes sociais da APAN @apannorte, pelo site www.apannorte.org.br e pelo número (92) 99906-0025.