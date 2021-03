Medicamento para tratar câncer é testado contra a covid-19 em Manaus

Participam da pesquisa pacientes com sintomas leves e em leitos de UTI. De acordo com o endocrinologista Flávio Cadegiani, nos pacientes hospitalizados, o medicamento reduziu significativamente a mortalidade. Nos pacientes não-hospitalizados, ela reduziu em mais de 80% a inflamação.

Manaus/AM - Pesquisadores americanos e brasileiros estão testando há dois meses um medicamento usado para o tratamento do câncer de próstata e de mama, em pacientes com coronavírus. A pesquisa está sendo realizada em Manaus e outros noce municípios do estado.

