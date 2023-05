Mateus Solano posa com Teatro Amazonas ao fundo em passeio a Manaus

A influenciadora e atriz Ademara mostrou alguns registros do passeio e contou que depois volta para mostrar mais detalhes: "Tô completamente sem internet. Quando conseguir acesso dou notícia a vocês. Se não, aguardem o vlog pós porque tá bom DEMAIS", disse, postando uma foto deitada numa rede, com os pés encostados numa varanda de frente para o rio.

O ator participa do evento CARAS Amazônia, que conta com celebridades e influencers para "vivenciar a Amazônia sob um enfoque de sustentabilidade, lazer e economia circular", e é o primeiro a ter o selo de "evento neutro", com o compromisso de emissão zero de carbono.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.