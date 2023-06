Marido é preso após espancar e ameaçar esfaquear mulher em Manaus

Segundo informações repassadas pela polícia, a equipe recebeu a denúncia informando que o homem teria esfaqueado a esposa em um Balneário, e com base nas informações a guarnição se deslocou para o local. Durante a abordagem foi constato que o mesmo não conseguiu efetuar as facadas e que o homem teria agredido a companheira, o mesmo recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

Policiais Militares da 30° Companhia Interativa Comunitária de Polícia (CICOM) prenderam um homem, na noite desta quinta-feira (15), após o mesmo tentar matar a esposa a facadas em um Balneário, no Ramal do UDV, no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

