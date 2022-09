Márcia Novo e Gang do Forró agitam público no palco do Passo a Paço em Manaus

Manaus/AM - A primeira noite do Passo a Paço 2022’, neste sábado (3) também foi marcada por grandes shows regionais no palco Caboquinho, localizado no terminal de cargas ao lado do mercado municipal Adolpho Lisboa.

As bandas Gang do Forró e a cantora Márcia Novo foram os responsáveis pela abertura da grade de apresentações. Quem deu o pontapé inicial no palco Caboquinho por volta das 17h, neste sábado, foi a banda Gang do Forró.

No cenário local há mais de 16 anos, o grupo colocou o público para dançar muito forró pé de serra durante uma hora de apresentação.

Em seguida, a cantora amazonense Márcia Novo, tomou o palco com uma apresentação cheia de identidade e de música da Amazônia.

Com uma carreira consagrada de quase 20 anos, a artista acumulou mais uma apresentação no festival e prometeu muita "pavulagem" na sua apresentação. Vestida com as cores da bandeira do Amazonas, ela também destacou a importância da valorização dos artistas regionais.

O público presente no palco Caboquinho não ficou um minuto parado. Isso porque os intervalos das apresentações dos artistas, foi comandado pela DJ Rafa Militão que levou o melhor da música eletrônica para o espaço.