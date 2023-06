Marcha para Jesus reúne mais 600 mil pessoas em Manaus neste sábado

Manaus/AM - Foi realizada neste sábado (10), da 29ª 'Marcha para Jesus', evento realizado pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam), com o apoio da Prefeitura de Manaus, e reuniu mais de 600 mil pessoas pelas ruas da capital amazonense.

Evangélico declarado, o prefeito David Almeida acompanhou os trios desde a saída do evento, no centro de Manaus, até a chegada no sambódromo, localizado na zona Centro-Oeste.

“Nós vivemos em uma democracia representativa. Dentro dela, nós temos a proporção. Nessa proporção, cerca de 40% a 45% da população de Manaus é evangélica e esse evento mostra a força das igrejas e da juventude que move essas igrejas, enfatizou Almeida.

A Marcha para Jesus chegou ao Brasil em 1993 e já foi realizada em outros países, como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia e outros, segundo organizadores, que afirmam que ela é o maior evento popular cristão do mundo.

Nesta edição, mais de 25 caravanas vindo de municípios do interior do Estado estiveram presentes. Para o titular da Manauscult, Osvaldo Cardoso, esse movimento é importante pois estimula a economia.

A cantora Aline Barros foi a grande atração da 29ª edição da “Marcha para Jesus”. Em sua participação, Aline gravou seu DVD celebrando 30 anos de ministério.

